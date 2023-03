Champions League, Napoli franco e forte: il 3-0 all’Eintracht vale una storica prima volta

StrettoWeb

Devastazioni e tafferugli in strada da parte dei tifosi dell’Eintracht, ma il Napoli predica la non violenza e risponde sul campo. La rabbia degli ultras tedeschi resta fuori, al “Maradona” è la solita festa a tinte azzurre. Per citare la provenienza degli avversari, possiamo dire questo è un Napoli “franco” e “forte”: franco perchè risoluto e deciso, che va dritto al punto (spesso ai 3 punti); forte perchè è la 4ª volta che segna 3 gol in Champions in stagione e dopo i 2 dell’andata, sono 3 quelli rifilati ai tedeschi al ritorno.

Netta la superiorità della squadra che sta dominando il campionato di Serie A. Imprendibile il solito Kvaratskhelia, devastante Osimhen autore di una doppietta. Zielinski completa l’opera procurandosi e trasformando un calcio di rigore. Per il Napoli è una storica prima volta ai quarti di Champions League.

Il calcio italiano può festeggiare. Insieme a Milan e Inter, sono 3 le squadre ai quarti di Champions League: non accadeva da 17 anni! Era la stagione 2004-2005 con Juventus, Milan e Inter ai quarti di finale: la Juventus venne eliminata nel doppio confronto con l’Arsenal poi finalista perdente; l’Inter venne sconfitta dal Villarreal; il Milan superò il Lione ma si fermò in semifinale contro il Barcellona poi vincitore del torneo. Chissà che il Napoli abbia in serbo nuove sorprese per il futuro: sognare è lecito.