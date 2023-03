Catanzaro, riapertura via Santa Maria: novità sulla viabilità dei bus

StrettoWeb

L’Amc Spa, società che gestisce il trasporto pubblico per la città di Catanzaro, comunica le seguenti informazioni riguardo alcune linee. A seguito della completa riapertura di via Santa Maria, da domani, sabato 18 marzo 2023, i percorsi delle linee 1-2-3-S34-U4-600T saranno regolarmente ripristinati secondo il normale itinerario.

Inoltre, da lunedì 20 marzo 2023, la corsa della linea 4 delle ore 7:05, in partenza dal Terminal Kennedy, sarà anticipata alle ore 7:00, con transito da via Antonio Manganelli e arrivo a Mater Domini.

Sempre per la stessa linea, sarà inserita la corsa di sola andata delle ore 14:15, in partenza dal Terminal Kennedy, con transito da Mater Domini e da via Antonio Manganelli. Le restanti corse non hanno subito variazioni.