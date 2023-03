Caso Reggina, cosa è successo nella riunione di ieri con Gravina? L’esito dell’incontro

StrettoWeb

Si è tenuta ieri la riunione tra il Presidente Gravina e i componenti federali per discutere il rapporto tra la normativa federale ed il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza. “Caso Reggina” in primo piano, a qualche giorno dalla chiusura delle indagini della Procura e con previsto deferimento, ma il club amaranto è pronto a difendersi.

“La riflessione svoltasi – si legge – ha condotto a ritenere sussistente la necessità di approfondire l’effettiva compatibilità tra i due ambiti normativi sopra citati, in ragione delle peculiarità dell’ordinamento settoriale, con particolare riguardo alle verifiche sull’equilibrio economicofinanziario delle società sportive professionistiche. Ciò nel rispetto e in adempimento di quanto disciplinato dalla L. 91/1981, che all’art. 12 fissa il principio di sottoposizione delle società a controlli sulla gestione amministrativa al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, con lo scopo superiore di garanzia del regolare svolgimento dei Campionati. Il quadro abbisognerà di una valutazione sia contingente che prospettica, ragione per la quale proseguirà nelle prossime settimane l’interlocuzione utile al rinvenimento delle opportune misure da adottarsi a livello regolamentare”.

Nessuna decisione definitiva, dunque, ma anzi la necessità di approfondire la questione nelle prossime settimane. E’ la dimostrazione ulteriore che in questa vicenda c’è ancora molta incertezza e c’è ancor di più il bisogno di colmare un vuoto normativo. E l’impressione è che si debba fare il prima possibile. La Reggina si trova oggi in questa situazione, ma molto presto tante altre società potrebbero sfruttare questo strumento, mandando in confusione il sistema. E, lo ribadiamo, sia la Reggina, che eventualmente gli altri club, si avvarrebbero semplicemente di una norma consentita dallo Stato.