Caso plusvalenze, sanzioni alla Juventus estese a livello globale: cosa succede ora

La notizia era nell’aria già da un po’ di tempo, adesso è arrivata l’ufficialità. La FIFA ha comunicato che le sanzioni inferte ai dirigenti della Juventus, in merito al processo sul caso plusvalenze, sono estese a livello globale. In una nota la FIFA conferma che “a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (Figc), il presidente della commissione disciplinare della Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale“.

La richiesta era arrivata insieme alla sentenza della Corte federale d’Appello dello scorso 20 gennaio: insieme ai 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, sono arrivate anche pesanti inibizioni per i dirigenti bianconeri, da Agnelli a Nedvedev, passando per Fabio Paratici. L’attuale ds del Tottenham ha ricevuto uno stop di 30 mesi, per la quale la Corte esplicitava una “richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa“. Paratici dovrà dunque lasciare l’attuale ruolo dirigenziale degli ‘Spurs’.