Per una Casa Comune del Volontariato: riparte il Mo.V.I. Reggio Calabria

Si è ricostituita nel febbraio 2023 la rete territoriale Mo.V.I. di Reggio Calabria. Dopo la riforma del terzo settore, il Mo.V.I. ha approvato un nuovo Statuto che prova ad affrontare la sfida di tenere insieme non solo le realtà organizzate che aderiscono al registro nazionale ma anche tutte le realtà di volontariato formali ed informali che scelgono di non aderirvi. Un modo per superare i limiti della riforma e guardare al futuro del volontariato, alle nuove forme, a quello che i giovani sapranno costruire di diverso per affrontare i cambiamenti della società ed i bisogni della città.

Il Movimento di Volontariato Italiano è una federazione di associazioni di volontariato dal basso il cui impegno prioritario è la crescita culturale delle realtà solidali, il coordinamento della loro azione e l’efficacia operativa dei gruppi. Principi cardine sono la gratuità, la spontaneità e l’azione politica che svolge. L’obiettivo che persegue è quello di facilitare l’instaurarsi di nuove relazioni di comunità mettendo in rete tra loro le realtà di volontariato, favorendone la comunicazione e la cooperazione, al fine di immaginare e operare la possibilità di un nuovo progetto di società.

Il Mo.V.I. è attivo a dimensione nazionale ma parte dalla realtà dei gruppi presenti nella comunità territoriale. Nel corso degli ultimi anni, alcune associazioni della città hanno sentito l’esigenza di contrastare la frammentarietà del volontariato caratterizzato spesso da isolamento, conflitto, assenza di comunicazione e occasione di confronto e sognare una Casa Comune che guardi oltre il proprio e che abbia cura della crescita della città. Per questo, è stato ricostituito il Mo.V.I. Reggio Calabria, con l’auspicio di poter crescere e facilitare le attività solidali in una realtà territoriale che ha sempre più bisogno di promozione del volontariato e sostegno alla cittadinanza consapevole.