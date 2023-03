Carnevale 2024 a Milazzo, incontro a palazzo D’Amico

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolto oggi pomeriggio, nel salone di Palazzo d’Amico a Milazzo, l’incontro richiesto dalle associazioni, ma anche singoli cittadini, con l’Assessore ai Beni culturali e all’Istruzione, Lucia Scolaro in merito all’eventuale programmazione del Carnevale 2024. La richiesta, in verità, era già giunta in concomitanza del periodo carnevalesco di quest’anno, ma non ha potuto trovare accoglimento per i tempi assai stringenti. L’Assessore, però, sentito il Sindaco, si era fin da subito mostrata aperta ad ascoltare i propositi degli eventuali organizzatori e aveva promesso un incontro esplorativo atto a valutare l’opportunità di realizzare quanto richiesto per il prossimo anno. È così è stato.

“Non siamo né mai saremo sordi alle richieste che provengono dalla cittadinanza e più in generale al desiderio di collaborazione delle diverse associazioni – ha dichiarato l’Assessora Scolaro – ma lungi dall’improvvisare eventi che richiedono ampia programmazione, tant’è che nelle città in cui i festeggiamenti per il carnevale sono consolidati, si sta già lavorando per il 2024, con l’incontro di oggi si sono gettate le basi per poter dar seguito alla volontà di istituire un primo vero carnevale milazzese a partire dal prossimo anno”.

L’idea più sostenuta è stata quella di dar vita ad una competizione per contrade, con la collaborazione di associazioni, scuole di ballo, Istituzioni scolastiche e soggetti privati interessati. Questa è una prima importante interlocuzione, hanno dichiarato tutti gli intervenuti, e sancisce l’inizio di un dialogo propositivo con l’amministrazione. Il prossimo appuntamento è stato fissato a fine aprile, con l’invito di tutti i possibili attori e alla luce di quanto si è discusso oggi.