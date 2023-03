Tragedia in autostrada: muore camionista messinese travolto da un’auto

StrettoWeb

Fiumedinisi, in provincia di Messina, è in lutto per la tragica scomparsa del camionista Natale Parisi. Il 65enne è morto dopo essere stato investito sulla Roma-Napoli da un’automobilista mentre stava per dare il cambio ad un collega. Immediati i soccorsi ma per il messinese non c’è stato nulla da fare.

L’azienda Rapid Trasporti ha ricordato il 65enne: “è venuto a mancare un collega, un amico, che ha dedicato 40 anni della sua vita al lavoro di autista, che ha sempre svolto con impegno e dedizione. Che tu possa adesso percorrere le strade più belle nell’alto dei cieli. Buon viaggio Natale”.