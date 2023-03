Calcio a 5, Serie B: il Messina Futsal vuole tornare a far punti

StrettoWeb

Ritrovare la vittoria dopo due sconfitte è l’obiettivo del Messina Futsal nella sfida di domani (sabato 1 aprile, ndr) contro la Drago Acireale, in programma nella palestra di Montepiselli e valida per il 10° turno di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5. I giallorossi, quarti in graduatoria, se la vedranno con la quinta forza del girone H e dovranno fornire, quindi, una brillante prestazione per tornare ad esultare al suono della sirena.

Il tecnico Marcelo Mittelman avrà a disposizione quasi l’intero organico: unico assente l’infortunato Daniele De Luca. Potrà scegliere, quindi, le soluzioni migliori per garantire un elevato rendimento. I giocatori peloritani avranno dalla loro parte, inoltre, il caloroso supporto dei piccoli atleti del proprio vivaio, che assisteranno al match. La gara inizierà alle ore 16.00 e sarà arbitrata dai signori Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme e Salvatore Pagano di Catania (cronometrista Luigi Federico Barbagallo di Acireale).

Programma partite 23ª giornata Serie B: Ecosistem Lamezia-Arcobaleno Ispica; Villaurea-Città di Palermo; Casali del Manco-Monreale; Messina Futsal-Drago Acireale; Mascalucia C5-Real Termini. Riposano: Mirtp e Città di Acri.

Classifica: Mascalucia C5 42; Città di Palermo 39; Ecosistem Lamezia 35; Messina Futsal 34; Drago Acireale 26; Casali del Manco e Villaurea 22; Mirto 21; Città di Acri 19; Monreale e Arcobaleno Ispica 18; Real Termini 16.

GIOVANILE: La squadra Under 19 affronterà domenica 2 in trasferta la Meriense (ore 11) in un derby che potrebbe accrescere ulteriormente l’entusiasmo dei ragazzi allenati da Andrea Argento.