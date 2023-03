StrettoWeb

Forti dolori, il trasferimento al Pronto Soccorso, il ritorno a casa e il corpo senza vita questa mattina. Sellia Marina, Comune in Provincia di Catanzaro, piange il giovane 30enne Luigi Vero. Il ragazzo si è sentito male lunedì sera e in seguito a malore è stato trasportato in ospedale. Dopo qualche ora di osservazione, e il ritorno a casa, il giovane è stato trovato morto questa mattina, nella sua abitazione.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per Luigi, “così dolce ,così sorridente, così gentile e buono, così pieno di vita, così pieno di entusiasmo in tutto ciò che facevi”, si legge in un post. “Non si può morire a quest’età!! e anche vero che dio prende con se le anime buone e tu luigi ragazzo educato, lavoratore sempre con la battuta pronta. Solo una anima buona come te poteva fare questo lavoro”, si legge in un altro post. Luigi, infatti, lavorava per un servizio di ambulanze private.

Il messaggio dell’A.S.D. Real Cropani 1988

“La dirigenza e tutti i tesserati dell’A.S.D. Real Cropani 1988 esprimono con profonda tristezza il forte dolore per la scomparsa del calciatore Luigi Vero. Alla famiglia e alla società Goodfellas Catanzaro vanno le nostre più sentite condoglianze in un momento così triste per tutto l’ambiente calcistico dilettantistico”. E’ quanto si legge in un post dell’A.S.D. Real Cropani 1988.