“Caio Duilio” Messina, il 22 marzo la consegna delle borse di studio di Caronte e Tourist

Si terrà mercoledì 22 marzo presso l’auditorium della sede del Gruppo Caronte & Tourist (Via Ing. Giuseppe Franza 82) con inizio alle ore 10:30, la cerimonia di consegna delle borse di studio che C&T assegna ogni anno ai diplomati più meritevoli dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio di Messina.

I premi saranno assegnati agli studenti degli indirizzi “Conduzione del Mezzo Navale”, “Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi”, “Logistica” e “Costruzione del mezzo Navale” diplomatisi nell’anno scolastico 2021/2022.

In particolare, saranno premiati con borsa di studio di € 1.000,00 più un imbarco e uno stage in cantiere (per i Costruttori) gli 11 giovani neodiplomati (quattro Capitani, quattro Macchinisti, due provenienti dal corso Logistica, uno proveniente dal corso Costruttori) il cui curriculum è stato positivamente valutato dalla Commissione appositamente insediata.

Altri 15 giovani con specializzazione CAIM (“Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi”) e CMN (“Costruzione del Mezzo Navale”) giudicati dalla stessa Commissione ugualmente meritevoli saranno invece accolti da Caronte & Tourist sulle proprie navi, per un periodo di due mesi di imbarco formativo.