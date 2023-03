Biologi del GOM “irritati”: quell’avviso dell’Asp di Cosenza che “non corrisponde a verità”

StrettoWeb

Un gruppo di Biologi, appartenenti alla graduatoria di idonei Dirigenti Biologi del G.O.M. di Reggio Calabria, ha inviato una nota alla nostra redazione ponendo dei dubbi circa l’avviso pubblicato dall’Asp di Cosenza. “Vorremmo porre alla Vostra attenzione una particolare situazione che continua a ripetersi nelle pubbliche amministrazioni”, si legge. Di seguito i fatti nel dettaglio.

“Il 10 Febbraio 2023 l’Asp di Cosenza pubblicava ‘un avviso pubblico per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione per dirigente biologo patologia clinica, dando atto in primis di aver cercato di utilizzare, con nota dell’8 Febbraio la graduatoria dell’avviso pubblico del medesimo ruolo dell’Asp di Crotone, e che la stessa in pari data ha comunicato che la graduatoria di avviso pubblico al momento non è utilizzabile. Che , pertanto, non disponendo di graduatorie valide da utilizzare sia all’interno dell’ASP sia in altre aziende del SSR, stante la carenza di personale si ravvisa la necessità di predisporre codesto avviso pubblico'”.

“Invero – prosegue la nota – quanto sostenuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza non corrisponde a verità, difatti vi è una graduatoria del G.O.M., approvata con delibera n. 423/2022 ancora in essere. Ormai è pacifico che le amministrazioni, prima di indire un nuovo concorso/avviso chiedano lo scorrimento delle graduatorie sempre che riguardano il medesimo profilo da assumere”.

“Sulla scorta di quanto sopra, dal momento che in premessa l’ASP di Cosenza decide di seguire la strada dello scorrimento delle graduatorie ci chiediamo come mai abbia chiesto solo la graduatoria dell’avviso dell’ASP di Crotone e non ad altre aziende sanitarie della regione, come ad esempio quella del G.O.M di Reggio Calabria? In realtà, quali sono i veri problemi? Quali le motivazioni o meccanismi che creano situazioni del genere abbastanza controverse e non lineari?”