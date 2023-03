Ah, quanto è bella Reggio Calabria! Quei rifiuti sul Ponte della Libertà sono un bijoux

StrettoWeb

Una visione soave. La bellezza che si fa concreta e da’ piena mostra di sé. Basta attraversare Reggio Calabria da Nord a Sud per essere certi di trovare sempre, come presenza costante, accogliente e che non delude mai, cumuli di spazzatura lietamente adagiati a terra, come Paolina Bonaporte nell’iconica scultura del primo ‘800 scolpita dal Canova.

Se paragonare cumuli di rifiuti ad un’opera d’arte risulta un’eresia, paragonare questa situazione a ciò che dovrebbe invece accadere in una società civile e in un paese sviluppato quale la Calabria – che fa pur sempre parte dell’Italia – dovrebbe essere, lo possiamo definire una bestemmia. E se è vero che questa città è probabilmente la più bella della regione, è anche vero che siamo stanchi di vederla così, di sentire questo odore nauseabondo. E ora che si avvicina la stagione calda sappiamo bene che la puzza sarà a tratti insostenibile. Siamo dunque così stanchi che, prendendo per dogma il pensiero di Goethe secondo cui “La bellezza è negli occhi di chi guarda”, non ci resta che provare ad innamorarci anche di questi cumuli di rifiuti.

Perché siamo sinceramente stanchi di dire che Reggio è bella, ma se non ci fossero i rifiuti, le buche, i lordazzi, la politica che latita, sarebbe molto meglio. Siamo stanchi di doverci lagnare sempre perché le cose sembrano non cambiare mai, nonostante le promesse e le belle parole pre-elettorali. Siamo stanchi.

“Volevamo solo essere felici“, dice Gabbani in una canzone che va tanto di moda. E allora visto che siamo in vena di citazioni, considerando che chi si accontenta gode, vi consigliamo di sfogliare la meravigliosa gallery fotografica in alto. Potrete ammirare le meraviglie reggine: cumuli di zozzeria e rifiuti di ogni genere fotografati stamani (o qualsiasi altro giorno a vostra scelta) in zona Ponte della Libertà e via Santa Caterina. O in qualsiasi altra zona a vostro piacimento. Ah! Quanto è bella la nostra città!