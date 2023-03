Barcellona Pozzo di Gotto: al Teatro Mandanici debutta “Ecce Homo. La Passione di Cristo”

StrettoWeb

Al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, domenica sera (2 aprile) alle 20.30 debutta “Ecce Homo. La Passione di Cristo” nuova produzione del Progetto Tersicoreo, che raccoglie circa settanta realtà coreutiche in tutta la Sicilia e si prepara a sbarcare in Calabria con l’intento dichiarato di dare un supporto pratico e logistico a chi ha intenzione di avvicinarsi al mondo della danza.

Il musical, firmato dai registi Denis Pergolizzi e Filippo Fugazzotto, ripercorrere gli ultimi giorni della Passione, dall’Ultima cena alla morte sulla croce. Il sipario si aprirà proprio sulla figura della Maddalena per lanciare un messaggio di solidarietà e di rispetto anche nei confronti di chi ha commesso errori. Il difficile ruolo di Gesù è stato affidato a Ruben La Malfa, attore palermitano, performer e pianista che nel 2018 è anche arrivato in finale a Italia’s Got Talent, ma che il grande pubblico ha scoperto nel personaggio di Carmelo, il collega di Viola Vitale, la giovane giornalista della redazione Sicilia web news nella fiction “Viola come il mare” su Canale 5. Ruben darà passione e drammaticità alla figura di Cristo, calato in un folto gruppo di 50 giovani danzatori e performer, mentre i dodici apostoli sono stati scelti tra attori di età diverse. Lo spettacolo ha avuto una sua prima uscita lo scorso anno, come appunto “Passione di Cristo”; per questo nuovo riallestimento è stato ribattezzato in “Ecce Homo”.

Biglietti da 10 euro.

Gli spettacoli al Teatro Mandanici riprenderanno dopo Pasqua: dopo la matinée del 20 aprile con la fiaba “Il gatto con gli stivali”, ecco una due giorni scoppiettante: venerdì (21 aprile), ecco l’atteso laser-show dedicato ai Pink Floyd con lo straordinario batterista inglese Gary Wallis, il sassofonista Scott Page che oltre che con i Pink Floyd ha suonato con Supertramp e Toto; e la corista Machan Taylor. Sabato 22 sarà tutto da ridere perché salirà sul palco il comico barese Uccio De Santis, amatissimo per i suoi personaggi esilaranti che pescano dalla quotidianità, diventati famosi con il programma Mudù.