Autostrade, l’idea di Salvini: “limiti di velocità più alti”

Il Ministro Matteo Salvini sta lavorando al nuovo codice della strada dove potrebbero essere rivisti i limiti di velocità sui tratti autostradali oltre i 130 chilometri orari. Lo stesso leader della Lega lo annuncia: “stiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratte autostradali ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità – ha detto il ministro a Radio 24 – perché purtroppo la stragrande maggioranza dei morti non sono più su autostrada ma sono sulle strade extraurbane, quindi con buonsenso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri, ci stiamo lavorando con i tecnici, la velocità non è una scelta politica”.