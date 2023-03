Autonomia differenziata, Fico a Roccella: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

Tappa in provincia di Reggio Calabria, per l’ex presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. In una partecipata iniziativa a Roccella Jonica, l’ex parlamentare, ha espresso la sua opinione sull’Autonomia differenziata, un tema che sta creando discussioni e polemiche nel mondo politico e non solo.

“La norma, così come scritta da Calderoli, danneggia le regioni del Sud, a partire proprio dalla Calabria“, ha spiegato Fico che ha aggiunto: “noi dobbiamo avere un Paese unito, un Paese non a due velocità, un’Italia che investe dove ci sono i gap territoriali. La Calabria è indietro sulle infrastrutture e sanità”.