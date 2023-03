Autonomia differenziata, De Luca: “Schifani affossa la Sicilia”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il voto favorevole del Presidente Schifani all’autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli non stupisce. La sua missione, fin dalla candidatura, è stata quella di affossare definitivamente la Sicilia. E la scelta di votare a favore, evitando ancora una volta il confronto con il parlamento, ne è la dimostrazione. Schifani continua a scambiare il parlamento per il suo scendiletto, evitando di confrontarsi con tutte le forze politiche per decidere come orientare il voto in conferenza Stato-Regione, che non è un organismo di partito, ma rappresenta a tutti gli effetti i territori regionali”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “Recidivo anche su questo modo di agire dopo aver definito a “trattativa privata” l’accordo Stato-Regione rinunciando agli 8 miliardi per il riconoscimento delle accise alla Sicilia, senza addirittura richiedere il parere dei propri assessori da formalizzare con apposita e preventiva delibera di giunta”, rimarca De Luca.

“Il presidente Schifani prima di avventurarsi nel suo ulteriore gesto di “prostituzione politica” nei confronti dei partiti romano centrici che lo hanno individuato come miglior “servo sciocco” avrebbe dovuto pretendere l’applicazione integrale dello Statuto di autonomia siciliana per garantire ai siciliani gli oltre 10 miliardi di euro l’anno derivanti dalla leale attuazione degli art. 36, 37 e 38 dello statuto siciliano. I siciliani morti per ottenere lo Statuto di autonomia si saranno rivoltati nella tomba a seguito dell’ulteriore svendita rappresentata dal voto favorevole di Schifani alla proposta di autonomia differenziata del ministro Calderoli. Tutto questo conferma quanto da noi denunciato in campagna elettorale in merito al ruolo di Schifani: il becchino della Sicilia”, conclude De Luca.