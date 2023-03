Auto “impazzita” investe e ferisce pedoni all’aeroporto di Colonia

StrettoWeb

Attimi di paura questa mattina all’aeroporto di Colonia-Bonn in Germania. Un uomo di 57 anni ha improvvisamente invaso il parcheggio aeroportuale, investendo i pedoni come una scheggia impazzita. Il gesto sarebbe stato volontario: l’uomo infatti ha noleggiato un auto ed ha ben deciso di andare contro macchine e persone che, impaurite, hanno cercato di scansarlo. Il folle gesto è terminato con l’intervento della Polizia e con un bilancio di diversi feriti (sarebbero 6 secondo le prime indiscrezioni), nessuno dei quali in pericolo di vita.

Rimasti lievemente feriti anche i poliziotti deputati all’arresto, ai quali l’uomo avrebbe opposto resistenza. Secondo il giornale tedesco ‘Der Spiegel’, l’uomo soffrirebbe di gravi problemi mentali; per tale ragione, l’aggressore è stato trasportato in un ospedale di Colonia per accertamenti psicologici, prima di essere trasferito in un ospedale psichiatrico.