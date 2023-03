StrettoWeb

Permangono rallentamenti lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Colle Trodo’ (km 165,000,), nel territorio comunale di Mormanno, in provincia di Cosenza, in direzione Fisciano. In corso le operazioni di pulizia del piano viabile.

Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti provocando il ribaltamento di una cisterna che trasportava gas. Nell’impatto, una persona è rimasta ferita.