Assalto al bancomat con un escavatore a Valverde, nel catanese | VIDEO

E’ incredibile quanto accaduto ieri sera a Valverde, nel catanese. Una banda di rapinatori ha assaltato con l’escavatore la Posta di via Vincenzo Bellini, nel comune in provincia di Catania. In soli due minuti hanno letteralmente staccato la struttura interna del bancomat.

Nel video amatoriale diventato virale si vede come i malviventi abbiano utilizzato l’escavatore, un furgone e un’automobile, probabilmente tutti rubati. Con il mezzo cingolato hanno caricato il bancomat sul furgone, a bordo del quale sono salite due persone. Gli altri tre malviventi si sono dati invece alla fuga a bordo di un’auto bianca, probabilmente un’Alfa Romeo Giulietta.