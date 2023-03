StrettoWeb

Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo Messina Denaro, arrestata oggi per associazione mafiosa, non sarà difesa dalla figlia. Quest’ultima è Lorenza Guttadauro, avvocato penalista che assiste tutta la famiglia, compreso lo zio. Rosalia, dunque, non ha nominato come suo legale la figlia, ma l’avvocato trapanese Daniele Bernardone Rosalia. Attualmente la donna si trova ristretta presso il carcere Pagliarelli di Palermo.