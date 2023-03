Aree interne in Sicilia, Falcone: “non andrà perduto un euro”

StrettoWeb

“Le preoccupazioni manifestate dai sindaci sono comprensibili, ma intendiamo rassicurare ancora tutti: non un solo euro destinato allo sviluppo delle Aree interne della Sicilia andrà perduto. Il governo Schifani, infatti, è pronto a mettere in campo le opportune soluzioni per riproteggere i progetti della programmazione 2014-20. Già domani terremo un tavolo tecnico in assessorato con sindaci e rappresentanti delle Aree Snai per la salvaguardia degli interventi”. Così l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, replicando alle dichiarazioni del presidente della Commissione Ue Ars, Luigi Sunseri, riguardo ai progetti inclusi nella Strategia nazionale per le Aree interne (Snai) della Sicilia: Terre Sicane, Calatino, Nebrodi, Madonie e Simeto-Etna.