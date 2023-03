Archi, discussione sul film “La Passione di Cristo”: presente uno degli attori | INFO

StrettoWeb

In occasione dell’Inizio della Settimana Santa 2023, la parrocchia “Maria Santissima Del Carmelo” di Archi Carmine discute nel proprio Salone Parrocchiale, il film “The Passion of Christ” (La Passione di Cristo) di Mel Gibson, un momento di grande fede ma anche di alta cultura che apre alla grande settimana santa. Vivere a tu per tu con il più sconvolgente e destabilizzante mistero di Dio: il suo dono totale, la sua morte, il suo silenzio, la sua risurrezione.

“Può sembrarci tanto distante il modo di agire di Dio – dice il Papa – che si è annientato per noi, mentre a noi pare difficile persino dimenticarci un poco di noi. Egli viene a salvarci; siamo chiamati a scegliere la sua via: la via del servizio, del dono, della dimenticanza di sé. Possiamo incamminarci su questa via soffermandoci in questi giorni a guardare il Crocifisso, è la “cattedra di Dio”“.

E allora non possiamo che avere la testimonianza ed entrare in contatto anche con uno degli attori principali del film, Francesco De Vito, che nel film interpreta Pietro, lui che a Cesarea di Filippo, quando Gesù chiede ai suoi “voi chi dite che io sia?”, è Pietro ad affermare: “tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). Sarà in collegamento remoto e sarà disponibile a raccontare la sua esperienza sul set e a rispondere alle curiosità dei presenti. 01 Aprile 2023 alle ore 20:15, presso il Salone Parrocchiale “Maria Santissima del Carmelo” di Archi Carmine.