Messina: Anymore Onlus ricorda le vittima della mafia

Martedì 21 Marzo in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, sono state organizzate da Anymore Onlus alcune attività per ricordare le vittime.

– alle ore 10.00 l’attività sarà al centro polisportivo CSI Giovanni XXIII di Ritiro, con la partecipazione di alcune scuole del territorio, dove ha luogo il progetto “terzo tempo: sport è comunità”, sostenuto da Fondazione CON IL SUD

-alle ore 15.30 insieme ai nostri partner del progetto ICAROS saremo a Mili Marina presso il terreno confiscato alle mafie

– alle ore 18.00 presso il bene confiscato alle mafie in via Citarella, che sarà il centro del progetto SARAJ – aggregazione in movimento

“I luoghi scelti per il 21 marzo sono per noi molto significativi, rappresentano l’impegno di Anymore Onlus nel territorio, e sono i luoghi in cui vogliamo lasciare nel profondo tracce di memoria”.