L’inaspettato annuncio alla metro di Roma: “attenti agli zingari”. E Gualtieri si arrabbia

Un annuncio sicuramente insolito. E non programmato o registrato. “Attenti agli zingari”. E’ quanto si è sentito alla metropolitana di Roma, dagli altoparlanti di una stazione del centro. Invito forse rivolto ai frequentatori affinché facessero attenzione ai borseggiatori, ma in ogni caso non previsto. E per questo definito da molti offensivo e discriminatorio. Così è, ad esempio, per la giornalista Francesca Mannocchi, che ha denunciato l’episodio su Twitter. “Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari’. Poi torna ad annunciare le fermate, ‘prossima fermata Barberini, uscita lato destro’. Chiedo al Sindaco Gualtieri se è ammissibile”.

E l’intervento del primo cittadino della capitale non si è fatto attendere. “È inammissibile e inaccettabile. Bene ha fatto l’Atac a prendere immediatamente provvedimenti nei confronti di chi si è reso responsabile di un gesto così offensivo e discriminatorio”, ha scritto su Twitter Gualtieri. Ebbene sì, perché proprio l’Atac si è immediatamente attivata. “L’annuncio non era ovviamente registrato – ha informato l’azienda di trasporti – Si è trattata di una iniziativa personale che l’azienda giudica inaccettabile”. Il responsabile, quindi, sarà sottoposto a “provvedimento disciplinare”.