Notte di sangue ad Amburgo, in Germania. Come rivelano fonti locali, c’è stata una sparatoria in una chiesa questa sera, intorno alle ore 21. Non è al momento chiaro chi e quanti sono i responsabili del gesto, al momento in fuga. Il numero delle vittime, confermato poi dalla Polizia, è al momento di sette morti, ma ci sono anche diversi feriti. Sempre la Polizia, su Twitter, ha precisato che è in corso una grande operazione nel distretto amburghese di Alsterdorf.

Attraverso l’app di emergenza, la Polizia – che sta setacciando la zona – ha invitato i cittadini a non uscire di casa: “cercate immediatamente riparo in un edificio e usate il telefono solo in caso di estrema emergenza” per evitare di intasare le linee.

