Gli alunni del “Catanoso-De Gasperi” portano in scena “Ifigenia – L’amore NON è sacrificio”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un appuntamento con la creatività e l’elaborazione del linguaggio non violento: dalla scrittura alla scena è stato il percorso formativo ed esperienziale degli allievi della scuola media De Gasperi attuato grazie al progetto #kindZone. Per la comunicazione pacifica.

Sarà “Ifigenia – l’amore NON è sacrificio” a essere messo in scena, risultato finale del laboratorio di scrittura creativa “Parole di vetro” curato da Katia Colica, scrittrice e drammaturga, nato con l’obiettivo di sviluppare i processi di consapevolezza e rafforzare i fattori protettivi.

Gli allievi della scuola, guidati da Katia Colica e coadiuvati dalle professoresse Tatiana Galtieri e Manuela Labate e dal professore Gianfranco Scafidi, hanno elaborato il personaggio della figlia di Agamennone che nella mitologia è stata sacrificata per far avviare la guerra di Troia. Con un lungo lavoro di analisi e riflessione, i ragazzi di IA hanno prodotto di proprio pugno una vera drammaturgia; adattandola, tuttavia, a un linguaggio inclusivo, volto alla libertà e alla parità di genere.

Il lavoro realizzato sarà proposto grazie a un reading teatrale aperto al pubblico il prossimo 30 marzo alle ore 15 nell’auditorium della scuola, in via Reggio Campi II Tronco, 164, Reggio Calabria.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per realizzare un Open Day che illustrerà, sia ai genitori degli alunni dell’Istituto che alla cittadinanza, l’avanzamento del progetto #kindZone per la comunicazione pacifica, ma anche i nuovi servizi della Biblioteca Scolastica rivolti sia alla scuola che ai cittadini. Sarà anche l’occasione, infine, per inaugurare la nuova Little Free Library, installata per la prima volta in una scuola a Reggio Calabria con il supporto tecnico e logistico di Associazione Radici-Magnolia. La Scuola Catanoso-De Gasperi, quindi, è sempre più una zona amichevole e luogo di crescita culturale. #kindZone – Per la comunicazione pacifica è un progetto ideato e prodotto da Adexo Aps con la collaborazione della scuola Catanoso-De Gasperi e il sostegno di Otto per Mille – Chiesa Valdese.