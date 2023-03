Alta velocità in Sicilia, Gallo: “Salvini prende in giro”

StrettoWeb

“Nella risposta data oggi in aula a Montecitorio al Question Time in merito alle opere legate al Ponte sullo Stretto, il Ministro Salvini ha gettato la maschera sulla supposta Alta Velocità in Sicilia. Da Torino a Milano o da Roma a Napoli oggi i vari Frecciarossa o Frecciargento ci impiegano un’ora. Da Catania a Palermo invece, se tutto va bene, tra sette anni ci vorranno più di due ore. Questa non è Alta Velocità: è una presa di giro”. E ‘quanto afferma in una dichiarazione l’on. Francesco Gallo, deputato di “Sud chiama Nord”.

“I lavori inaugurati in pompa magna da Salvini qualche giorno fa – prosegue il parlamentare di SCN- continuano a condannare i siciliani a vivere come cittadini di serie B”. “Il Ministro Salvini che dice di voler fare il Ponte (forse…) non è riuscito a spiegare perché in Sicilia non si può fare l’Alta Velocità che, nella migliore delle ipotesi, si fermerà a Reggio Calabria. Sempre ovviamente tra sette anni e – precisa l’on. Gallo- solo se tutto fila liscio”.“Da parte nostra – conclude l’on. Gallo– continueremo a batterci per dare a siciliani i servizi che meritano e il diritto ad una mobilità simile a quella degli altri Paesi europei”.