Allerta Meteo, tornano freddo e maltempo

Giornata eccezionalmente mite anche oggi in Calabria e Sicilia con +25°C a Palermo, +24°C a Cosenza, +22°C a Catania e Reggio Calabria, ma in tipico stile marzolino, la situazione meteo sta per ribaltarsi nuovamente. Nelle prossime ore, infatti, un fronte di maltempo proveniente dal mar Tirreno riporterà la burrasca.

Nella notte arriverà il maltempo: si alzerà un impetuoso vento di maestrale che renderà agitato il mar Tirreno e alimenterà forti mareggiate su tutta la fascia tirrenica calabrese e siciliana, in ulteriore rinforzo per tutta la giornata di Mercoledì 15 Marzo. Oltre a forte vento e mareggiate, sarà anche una giornata di piogge intense e temporali, con nubifragi sui versanti tirrenici (Calabria occidentale e Sicilia settentrionale). Contestualmente al maltempo, si verificherà anche un brusco calo delle temperature che sarà più significativo Giovedì 16 e Venerdì 17 Marzo, i due giorni più freddi della settimana in cui avremo un vero e proprio colpo di coda dell’inverno. A Messina e Reggio Calabria le temperature minime piomberanno fino a +7/+8°C, mentre le massime faranno fatica a superare i +15°C nonostante le schiarite via via sempre più ampie già da giovedì. Farà così freddo che sui rilievi tornerà persino la neve, nel momento più freddo (giovedì) in concomitanza con le ultime precipitazioni del peggioramento, a partire dai 1.200/1.300 metri di altitudine, seppur senza accumuli particolarmente rilevanti.

Questa parentesi invernale durerà poco: già nel weekend, infatti, oltre al bel tempo, tornerà anche un clima mite e tipicamente primaverile.