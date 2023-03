Allerta Meteo, dal caldo anomalo al maltempo estremo: da domenica torna l’inverno

StrettoWeb

Caldissimo oggi in Sicilia e Calabria nell’ultimo giorno di marzo 2023: la temperatura in Sicilia ha toccato +26°C a Acitrezza e Lentini, +25°C a Palermo, Catania, Siracusa, Acireale e Termini Imerese, +24°C a Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Bagheria, Misilmeri, Castellammare del Golfo, Bronte, Randazzo e Francofonte, +22°C a Caltanissetta, Modica e Noto; in Calabria abbiamo raggiunto +26°C a Reggio Calabria, +25°C a Rosarno, +23°C a Cosenza, +22°C a Castrovillari +21°C a Crotone e Vibo Valentia, +20°C a Catanzaro e Paola.

Quest’illusione di primavera, però, ha le ore contate. Un primo lieve calo termico arriverà già nelle prossime ore (sabato 1 aprile), ma poi sarà domenica 2 il giorno della svolta con un brusco calo delle temperature e il ritorno del maltempo nelle ore pomeridiane con forti temporali su Calabria e Sicilia. Attenzione alle grandinate, determinate dai forti contrasti termici. L’ondata di maltempo sarà provocata da un violento ciclone concomitante con la Domenica delle Palme che alimenterà maltempo estremo anche lunedì 3 aprile, giornata “clou” delle precipitazioni quando avremo piogge torrenziali su tutto il territorio calabrese e siciliano, con locali nubifragi.

Da martedì il clima diventerà tipicamente invernale: molto freddo per gran parte della settimana Santa, almeno fino alla mattina di venerdì 7 aprile, e anche variabile con rovesci, temporali e nevicate fino a quote collinari sui rilievi. La situazione dovrebbe migliorare soltanto nel weekend di Pasqua, regalando tempo più stabile e mite a Pasqua e Pasquetta. Ma mancano ancora 10 giorni e quindi questa è soltanto un’ipotesi a lungo termine che dovrà essere confermata (o smentita) nei prossimi aggiornamenti. Intanto segnaliamo le pagine per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale: