Albero cade sui binari della stazione, treni bloccati a Trebisacce

Trenitalia: altro giro, altro ritardo. Secondo le prime indiscrezioni, un albero sarebbe caduto sui binari della stazione ferroviaria di Nova Siri, in provincia di Matera, bloccando la circolazione dei treni interregionali. Nello specifico, il treno interregionale 564 diretto a Taranto, è rimasto fermo alla stazione di Trebisacce perché impossibilitato a proseguire. I passeggeri sono in attesa di un autobus sostitutivo dalle ore 13:20, ma il capotreno ed i referenti presenti sul mezzo ferroviario non sono ancora in grado di dare informazioni certe circa l’arrivo del pullman.

Raggruppati sotto l’unica pensilina della stazione di Trebisacce, sotto il vento e la pioggia, i viaggiatori aspettano impazienti circa il futuro della loro destinazione che, al momento, sembra non esistere. Disagi anche per i treni interregionali successivi, nello specifico per il 566 in partenza da Taranto e diretto a Reggio Calabria. Alcuni passeggeri, stando ad un giro di chiamate private, riportano che l’albero abbia colpito un treno non ben specificato. Il tutto, chiaramente, è in fase di accertamento ma Trenitalia intanto tace. L’unica voce è quella metallica del megafono che annuncia, a ruota, la soppressione delle tratte e l’arrivo di autobus che, ancora, non sono arrivati.