Aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto: “vogliamo rilanciare lo scalo” | VIDEO

Roberto Occhiuto a Reggio Calabria per la consegna alla stazione di nuovo convoglio della flotta del Regionale a tripla alimentazione, ha parlato dell’Aeroporto dello Stretto: “dobbiamo cercare di attrarre i viaggiatori della Sicilia orientale per aumentare il numero di coloro che partono da qui. Da rimarcare che abbiamo bandito la gara per gli oneri di servizio e stiamo lavorando per collegare meglio lo scalo. Compagnie low cost? Sono importanti, l’aeroporto di Reggio è strategico e va rilanciato”, conclude.