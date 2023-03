Acr Messina, infortunio Kragl: l’esito degli esami

StrettoWeb

“Si comunica che, a seguito dei primi accertamenti dopo l’infortunio rimediato sabato a Torre del Greco, il calciatore Oliver Kragl ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra”. Così, con questa breve nota, il Messina comunica l’esito degli esami eseguiti nei confronti di Oliver Kragl dopo l’infortunio che lo ha costretto all’uscita anzitempo nel match di domenica in casa della Turris.

Solitamente per questo tipo di stop è prevista qualche settimana di recupero. La speranza è che per lui, uomo simbolo della rimonta peloritana, la stagione non sia terminata in anticipo.