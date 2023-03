A Roccella Jonica e Cirò Marina i concerti di Francesco Renga e Nek

StrettoWeb

In attesa dei due eventi live del 5 settembre all’Arena di Verona e di sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, per celebrare due carriere straordinarie, da luglio Francesco Renga e Nek saranno protagonisti di una serie di appuntamenti estivi in tutta Italia che toccheranno anche la Calabria e arriveranno a Roccella Jonica (Rc) e Cirò Marina (Kr) nel prossimo mese di agosto. I due artisti sono infatti usciti in questi giorni con il video de “L’infinito più o meno” – diretto da Marc Lucas e Igor Grbesic per Damn film -, l’emozionante e profonda canzone che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek svestono i loro ruoli pubblici e lasciano il posto a Francesco e Filippo. Il brano, scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli, anticipa il nuovo progetto discografico condiviso: non è un mistero infatti che Nek e Renga stiano lavorando a un nuovo disco insieme, sebbene non sia state date ulteriori informazioni nel merito.

Per quanto riguarda i concerti calabresi della prossima estate, Nek e Renga arriveranno al Teatro al Castello mercoledì 16 agosto per un nuovo appuntamento dell’edizione 2023 del Roccella Summer Festival, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, la cui programmazione – rivelata al momento solo in parte – inizierà il 2 agosto con il concerto degli Articolo 31 e proseguirà con Piero Pelù il 20 agosto, e Fiorella Mannoia e Danilo Rea il 22 agosto.

Tornando a Francesco Renga e Nek, i due si esibiranno il giorno successivo, il 17 agosto a Cirò Marina nell’area concerti che sarà allestita ai Mercati saraceni. Il loro concerto rientra infatti nel cartellone di un nuovo festival che vedrà l’alba questa estate: si tratta dell’Arena Saracena, la rassegna organizzata dal Comune di Cirò Marina nella splendida cornice dei Mercati saraceni, un posto incantevole, pieno di storia e cultura, dallo scenario mozzafiato a picco sul mare. Nell’area sarà creata un vero e proprio teatro all’aperto, con una struttura da 2500 posti a sedere.

I biglietti per entrambe le date calabresi di Francesco Renga e Nek possono già essere acquistati in prevendita attraverso i consueti circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes.