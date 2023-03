Sbarcati 650 migranti a Roccella, tutti uomini sfuggiti ai controlli: 600 in arrivo a Reggio Calabria

StrettoWeb

Ancora migranti in arrivo sulle coste calabresi. La scorsa notte è giunto al porto di Roccella Jonica un barcone con a bordo circa 650 persone. I migranti a bordo sono solo uomini, tra i quali diversi minori. Erano a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo. Provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e andare a sbattere contro un’altra imbarcazione utilizzata in un precedente arrivo.

I profughi, che in base a quanto si apprende sono tutti in buone condizioni di salute, sono stati sistemati momentaneamente in una delle aree del porto vicine alla tensostruttura. Nel medesimo locale sono ospitate altre persone, giunte con gli sbarchi dei giorni scorsi.

Solo nel porto di Roccella Ionica, negli ultimi cinque giorni, sono arrivate dal mare 1.500 persone. A terra, subito dopo l’arrivo del barcone, si è attivato il dispositivo della Prefettura di Reggio Calabria che vede impegnato personale della Croce rossa, della Protezione civile e di Medici senza frontiere, in attesa che si proceda ad una migliore sistemazione.

Questa sera, invece, intorno alle 22:30, è previsto l’arrivo presso il porto di Reggio Calabria della nave Diciotti, con a bordo circa 600 migranti. Tra questi, la maggior parte saranno trasferiti dall’hotspot di Lampedusa. Un piccolo gruppo di questi ultimi è stato soccorso in mare.