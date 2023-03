17 Marzo 2023, è Festa di San Patrizio: storia e curiosità sul Patrono d’Irlanda

StrettoWeb

Il 17 marzo di ogni anno è il giorno più importante in Irlanda: oggi è la festa di San Patrizio, che commemora l’arrivo del Cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C. ad opera del Santo. Festa nazionale nella Repubblica d’Irlanda, festa bancaria nell’Irlanda del Nord, la ricorrenza viene celebrata anche in altri paesi, interessati da significativa immigrazione irlandese.

San Patrizio: la storia sul Patrono d’Irlanda

La Festa di San Patrizio commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il V secolo d.C. proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo in Irlanda. Il Santo nacque nel 385 e morì nel 461. Oggi è considerato il giorno più importante in Irlanda. La Festa di San Patrizio è una delle feste nazionali più celebrate al mondo: ha acquisito grande fama e interesse nel corso dei decenni. In questo giorno sono tipiche le sfilate per le vie cittadine.