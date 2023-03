Guerra in Ucraina: Putin firma il decreto, 147mila coscritti per primavera

StrettoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla chiamata di primavera per il servizio militare che riguarda 147.000 persone dai 18 ai 27 anni. Lo riportano le agenzie russe. “Effettuare, dal 1° aprile al 15 luglio 2023, la chiamata al servizio militare dei cittadini della Federazione Russa dai 18 ai 27 anni, non appartenenti alla riserva e soggetti alla chiamata al servizio militare, per un totale di 147mila persone”, si legge nel decreto.

In autunno 2022, sono stati chiamati al servizio militare 120mila persone e la scorsa primavera 134,5mila persone. In media, negli ultimi anni ogni chiamata ha coinvolto circa 130mila persone.