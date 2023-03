“Sei donne – Il mistero di Leila”, chi è Cristina Parku? L’attrice reggina che interpreta Aysha

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A partire da questa sera, martedì 28 febbraio, va in onda su Rai 1 “Sei donne – Il mistero di Leila“, nuova serie tv realizzata in collaborazione con IBC Movie e RAI Fiction. Saranno 6 episodi in totale, suddivisi in 3 puntate, con il finale di stagione previsto per il prossimo 14 marzo. La fiction è stata ideata e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, la regia è invece di Vincenzo Marra.

Una storia avvincente che, come il titolo lascia presagire, avrà una forte componente femminile. Taranto è teatro di un particolare caso di cronaca che riguarda la scomparsa di una ragazzina e del suo patrigno. La ricerca della verità si incrocia con la vita di sei donne, sei co-protagoniste che rappresentano una prospettiva differente dell’universo femminile e aiuteranno a comporre le tessere del puzzle. Fra di essere anche un’attrice di Reggio Calabria, Cristina Parku.

Cristina Parku, l’attrice reggina che interpreta Aysha

Cristina Parku è nata nel 1996 a Reggio Calabria, da papà di origini ghanesi e madre reggina. Dopo aver frequentato il Liceo Classico “Tommaso Campanella” in riva allo Stretto, si è trasferita a Torino per inseguire il sogno di diventare un’attrice. A supportarla la madre che, come ammesso dalla 27enne, l’ha sempre incoraggiata nel suo percorso artistico.

Diplomatasi presso il Teatro Stabile di Torino, ha frequentato la Scuola di Teatro Fondamenta. Insieme ad una ricca carriera teatrale, nonostante la giovane età, Cristina vanta un ruolo da protagonista al fianco di Beppe Fiorello nel film “L’Afide e la Formica“, del quale ha parlato con StrettoWeb in una recente intervista. A suo agio sul palco non solo quando recita: ha una splendida voce da contralto e sa suonare la chitarra.

Corrireggio 2022, l'attrice Cristina Parku: "sport meraviglioso, ma si corre anche per scappare. Futuro? Ecco che ruolo vorrei"

In “Sei donne – Il mistero di Leila” interpreterà Aysha, la migliore amica della giovane scomparsa: è cresciuta lontana dal padre, è molto legata alla madre e al fratello autistico, spesso si prende cura di entrambi mostrando una maturità che va ben oltre la giovane età.

La Trama

La trama ruota intorno alle vicende di Anna Conti, PM della Procura di Taranto la cui vita sentimentale è ormai in frantumi dopo la fine del suo matrimonio. La donna è completamente presa dal proprio lavoro e quando scopre il caso di Leila, indicato dalla Procura come allontanamento volontario, decide di prendere a cuore la scomparsa di questa ragazzina rivedendo similitudini con il proprio passato.

Per scoprire la verità, la pm avrà a che fare con sei donne diverse che, puntata dopo puntata, la aiuteranno a far luce sul mistero riguardante la scomparsa di Leila.

Il Cast

Anna (Maya Sansa) è un Pm tosta, ma molto fragile nella propria vita privata. Ha una dipendenza dall’alcol che torna a bussare proprio quando sembrava essersene definitivamente liberata. Vuole trovare a ogni costo Leila che le ricorda, per certi aspetti, il proprio passato.

Viola (Isabella Ferrari), è la vicina di casa di Leila e del patrigno. Sostiene di averli visti partire in fretta e furia, seppur la PM sia diffidente nei suoi confronti. Nasconde una profonda infelicità.

Alessia (Denise Tantucci) è la giovane allenatrice di atletica di Leila. Una profonda ferita nel suo passato l’ha resa oggi fredda e diffidente nei confronti di tutti, tranne che del fidanzato.

Aysha (Cristina Parku) è la migliore amica di Leila. Ha origini africane e un carattere deciso. Sulla scomparsa dell’amica ha un’idea precisa: Leila adorava il patrigno e temeva che la zia volesse portarla via da lui. Sarà questo il motivo che ha portato i due alla fuga?

Michela (Ivana Lotito), è la sorella della mamma di Leila, morta in tragiche circostanze qualche anno prima. Lavora come ortopedico in una clinica privata, è molto legata alla nipote non avendo figli propri.

Leila (Silvia Pacente), giovane ragazza che, in seguito alla morte della madre, ha vissuto un anno di forte crisi ed è stata seguita da una psicologa. L’amicizia con Aysha e la passione per l’atletica le hanno permesso di superare, almeno in parte, il tremendo lutto. Fino alla sua scomparsa…

Completano il cast Alessio Vassallo, il nuovo ispettore Emanuele appena arrivato in Procura; Maurizio Lastrico, nel ruolo di Gregorio, il patrigno di Leila; Piergiorgio Bellocchio, nei panni di Roberto Conti, l’ex marito di Anna; Gianfelice Imparato, che interpreta il Procuratore capo Marcello Trifoni, molto vicino ad Anna.