Serie D, il San Luca vede la salvezza! Locri ok, malissimo la Vibonese | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Conclusa la 25ª Giornata del Girone I di Serie D con un pomeriggio ricco di emozioni. Un gol pesantissimo di Pelle regala 3 punti d’oro al San Luca. La formazione calabrese supera di misura il Canicattì e si chiama fuori dalla zona Playout. Umore inverso per la Vibonese che con il 2-3 subito dal S. Agata inanella la 5ª sconfitta in altrettante gare di campionato, la 6ª se prendiamo in esame le ultime 7. Un’emorragia di punti che costa l’allontanamento dalla zona Playoff.

Zona alla quale resta attaccato il Lamezia Terme fermato sull’1-1 dal Ragusa. In vetta Catania e Locri vincono senza problemi: gli etnei superano 2-0 il Paternò, i calabresi battono 0-3 la Mariglianese fanalino di coda del torneo.

Risultati 25ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 26 febbraio

Ore 14:30

Mariglianese-Locri 1909 0-3

Real Aversa-Castrovillari 0-1

San Luca-Canicattì 1-0

Santa Maria Cilento-Sancataldese 2-0

Trapani-AS Acireale 1-1

USD Ragusa-Lamezia Terme 0-0

Vibonese-S. Agata 2-3

Ore 15:00

Catania-Paternò 2-0

Licata-Cittanovese 0-0

Classifica Serie D Girone I

Catania 66 Locri 1909 49 S. Agata 48 Lamezia Terme 40 Trapani 39 Licata 39 Vibonese 34 Sancataldese 34 Santa Maria Cilento 34 Canicattì 33 Castrovillari 29 San Luca 28 USD Ragusa 28 AS Acireale 27 Real Aversa 24 Cittanovese 23 Paternò 21 Mariglianese 17