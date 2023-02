Reggina, occhi su Saladini e la sua “MeglioQuesto”: “ricavi da quasi 90 milioni di euro”

StrettoWeb

“Effetto Meglioquesto“. Titola così, Milano Finanza, esaltando il grande lavoro del gruppo guidato da Felice Saladini, da questa estate patron della Reggina. L’imprenditore lametino ha fatto fortuna a Milano con questa società, quotata in Borsa da giugno 2021. E i risultati continuano a vedersi, tra continue crescite e nuove acquisizioni. “L’anno scorso per la società di customer experience – si legge nel quotidiano – ricavi di 84-87milioni ed ebitda (acronimo inglese per Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization, è un indicatore che aiuta a valutare il profitto di un’impresa, escluse le imposte, gli ammortamenti, i deprezzamenti e gli interessi aziendali, ndr) di 13-14. Crescita a colpi di acquisizioni e con il recente aumento di capitale il flottante si è portato al 30%”.

Già nelle scorse settimane, su StrettoWeb, abbiamo evidenziato gli ottimi balzi di crescita in Borsa, anche aiutato dai buoni risultati della Reggina e dal grande lavoro a livello comunicativo compiuto da questa estate anche con l’arrivo di mister Inzaghi. E questo articolo ne è ancora di più la dimostrazione. Sottolinea quelli che sono i ricavi di una società in continua crescita ed espansione, dimostrazione di solidità anche nei confronti di un Tribunale che sta gestendo il concordato di cui tutti siamo a conoscenza. Se il club, anche in quest’ultima situazione, si dimostra tranquillo, è anche perché sa di poter dimostrare una certa solidità.