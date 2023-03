Cosenza, Prof accusato di molestie sessuali su ragazzine: ora emerge una sorprendente novità

StrettoWeb

Ricordate il Professore dell’Istituto Superiore “Majorana” di Castrolibero, nel cosentino, che fu accusato di molestie sessuali su alcune studentesse? Sulla vicenda è emersa una sorprendente novità: potrà tornare in servizio, dopo che l’Ufficio scolastico regionale ha disposto il suo reintegro in seguito alla decisione emessa dal giudice del lavoro del tribunale di Cosenza. I fatti sono noti: lo scorso 30 agosto l’Ufficio scolastico regionale della Calabria lo aveva destituito dalla professione in seguito alle accuse di abusi mosse da alcune studentesse, di cui tre che lo avevano anche denunciato.

Da lì partirono le indagini, ci fu l’occupazione degli studenti in segno di protesta, vennero interrogati i docenti. Il Professore, però, si era già rivolto al giudice del lavoro, che adesso lo ha reintegrato. Non in quello stesso istituto, però, ma in un Liceo di Rende. Il procedimento penale rimane comunque attivo.