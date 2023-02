StrettoWeb

Joe Biden e Donald Trump: dove eravamo rimasti? L’ultima volta che i due leader erano presenti insieme sulla scena politica americana Capital Hill era nel bel mezzo di un assedio di fanatici, Trump non voleva rassegnarsi all’idea di aver perso le elezioni e dover lasciare il posto di Presidente USA, Joe Biden era pronto a subentrare per dare un nuovo corso all’America.

Oggi la situazione negli Stati Uniti sembra aver preso una piega interessante. Donald Trump non sembra aver perso il suo smalto anzi, il periodo di pausa dalla scena politica gli ha permesso di riordinare le idee in vista delle Primarie del 2024. ‘The Donald’ continua a fare presa sui repubblicani: secondo il sondaggio pubblicato da Fox News, su 15 candidati per le primarie 2024, Trump è in cima alle preferenze con il 43%, seguito da Ron DeSantis al 28%, Nikki Haley e Mike Pence al 7% ciascuno, e Greg Abbott e Liz Cheney al 2% ciascuno.

Situazione differente per Joe Biden. L’attuale presidente in carica si trova a dover affrontare resistenze e incertezze dell’elettorato democratico: il 37% degli intervistati vorrebbe mantenere Biden come candidato del proprio partito, il 53% preferirebbe un altro candidato al suo posto.