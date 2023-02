Primarie Pd, Bonaccini ammette: “ha vinto Elly Schlein”

StrettoWeb

Vince la linea più di sinistra e dura contro il governo Meloni, rispetto ad una più riformista. Elly Schlein, giovane parlamentare Dem, è il nuovo segretario del Partito Democratico, battuto il Governatore dell’Emilia Romagna. Alle primarie sono andati a votare circa 1 milione di persona, dato in netto calo rispetto alle competizioni precedenti. Ci sarà un duro lavoro da portare avanti per il neo leader: la disaffezione dei militanti e simpatizzanti è evidente alla luce dei grossolani errori degli ultimi anni che hanno portato il Pd ai minimi storici.

Schlein al 53,8%, Bonaccini al 46,2%

“All’80% dei seggi scrutinati Stefano Bonaccini raggiunge il 46,20 per cento e Elly Schlein il 53,80%”. Così Silvia Roggiani, presidente della commissione congresso.

Bonaccini riconosce vittoria. Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd

“Congratulazioni e in bocca al lupo a Elly Schlein”. Stefano Bonaccini riconosce la vittoria. Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd.

A metà spoglio Schlein avanti di 4 punti

Quando sono state scrutinate circa 500mila schede, al giro di boa di metà spoglio, Elly Schlein sarebbe avanti di 4 punti percentuali. E’ quanto si apprende da fonti di entrambi i comitati.

In Sicilia prevale Schlein col 57,3%

In Sicilia, a spoglio praticamente ultimato appare netto il successo di Elly Schlein con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di Stefano Bonaccini. Lo comunica il Pd Sicilia. Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa, Messina.

Testa a testa tra Bonaccini a Schlein

E’ ormai un testa a testa tra Bonaccini a Schlein. Rispetto all’aggiornamento precedente, il governatore dell’Emilia Romagna recupera due punti.

Schlein 50,9%

Bonaccini 49,1%

A Palermo vince nettamente Schlein

A Palermo è vittoria schiacciante per la parlamentare Dem, Elly Schlein. Questi i dati definitivi: Bonaccini 3.658 (36.05%), Schlein 6.487 (63,82%).

Comitato Schlein: “avanti in 14 regioni”

“Siamo avanti in 14 Regioni”. È quanto viene spiegato dal comitato Schlein, dove però si specifica: “non sono dati ufficiali, quelli deve darli il Pd”.

In Valle d’Aosta Schlein al 70,7%

Elly Schlein doppia Stefano Bonaccini: in Valle d’Aosta, alle primarie dei partito democratico di oggi hanno votato 1.045 persone nei nove seggi distribuiti ad Aosta e nei centri principali del fondovalle. La deputata Schlein ha raccolto 736 voti (pari al 70,7%), il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini si è fermato a 305 (il 29,3%).

Schlein continua ad allungare

Aggiornamento con oltre 120 mila voti: Schlein continua ad allungare. Bonaccini al momento è avanti in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Schlein 58,2%

Bonaccini 41,8%

Youtrend: Su 44mila voti Schlein 59%, Bonaccini 41%

“Primarie Pd, risultato parziali nazionali (44.606 voti). Schlein 59,4% (26.466 voti). Bonaccini 40,6% (18.056

voti) Sono dati ufficiosi parziali, non è una stima né una proiezione. Solo il 26% dei voti finora arrivati viene dal Sud”. Così Youtrend su twitter.

Schlein avanti in provincia di Torino e Bologna

Elly Schlein sarebbe avanti a in provincia di Torino e Bologna. E’ quanto si apprende da fonti dem mentre lo spoglio è ancora in corso.

Provincia di Torino (dato parziale, 3859 voti) – Schlein 63,8%; Bonaccini 36,2%. Provincia di Bologna (dato parziale, 5452 voti)- Schlein 53,7%; Bonaccini 46,3%.

Nardella: “spoglio andrà avanti per tutta la notte”

“La partita è aperta, lo spoglio sarà molto lungo, bisognerà aspettare tutta la nottata”. Così Dario Nardella, capo della campagna per le primarie di Stefano Bonaccini.

Fonti dem: “Partita aperta, sarà una lunga notte”

“Dai primi dati la partita è aperta, sarà una lunga notte”. Così fonti Pd mentre è in corso lo spoglio per eleggere il nuovo segretario Pd. La sfida è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Schlein avanti in Lombardia e Lazio

Elly Schlein sarebbe avanti a Milano e in Lombardia così come a Roma e nel Lazio. E’ quanto si apprende da fonti dem mentre lo spoglio è ancora in corso.

Provincia di Roma (dato parziale: 1048 voti) – Schlein: 63,2%; Bonaccini: 36,8%. Provincia di Milano (dato parziale: 4497 voti) – Schlein: 68,8%; Bonaccini: 31,2%.

I primi dati reali

Nel seggio all’estero, con le urne che si sono chiuse alle 18:00, è in netto vantaggio Elly Schlein rispetto a Stefano Bonaccini. Ancora il dato è molto parziale.

Gentiloni vota a Bruxelles

Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni annuncia sui social di aver votato alle primarie del Pd. “Votato ora a Place Flagey a Bruxelles. Affluenza alta!”, scrive su twitter.

Pd: alle 17 in Puglia superati i 55 mila votanti

In base alle proiezioni del Pd, in Puglia alle 17 sono stati superati i 55 mila voti e ci si avvicina a quota 60mila. Lo conferma all’Ansa il segretario regionale Domenico De Santis. Il Partito democratico pugliese punta a raggiungere quota 85mila votanti, alle 20 i seggi chiuderanno e inizierà lo spoglio.

Orlando: “bella giornata di democrazia”

“Una bella giornata di democrazia e partecipazione. Ho votato oggi nella mia città. C’è ancora tempo per farlo sino alle ore 20. Per costruire un’alternativa al governo più a destra della storia repubblicana”. Così Andrea Orlando su Facebook.

Letta: “sono soddisfatto”

“Un grande segno di successo e soddisfazione è vedere che il percorso per arrivare alle primarie è stato quello giusto, nonostante le critiche. Non sarebbe stato giusto farlo subito, a botta calda, dopo le politiche”, afferma Enrico Letta.

De Micheli: “ho votato, ma il mio pensiero alla tragedia di Crotone”

“Oggi ho votato per il futuro del Pd, ma il mio pensiero è rivolto alle vittime della tragedia di Crotone”. Lo scrive su Twitter la candidata alla segreteria del Pd, Paola De Micheli.

Pd: “alle 13 hanno votato quasi 600mila persone”

“I dati ci dicono che alle 13 hanno votato 598.121 elettori alle primarie del Pd“. Lo ha annunciato Silvia Roggiani, a Mezz’ora in più. “È un dato molto importante”, rimarca Roggiani.

Boccia: “unire la sinistra”

“Anche oggi il popolo democratico ci sta dimostrando quanto è forte la voglia di partecipazione democratica. È sempre bello vedere gli elettori di centrosinistra in fila ai seggi. Chiedono unità a sinistra e il coraggio di allargare il fronte per battere le destre che con i suoi provvedimenti continua a colpire i più deboli e strizzare l’occhio ai furbetti”, afferma Francesco Boccia.

Franceschini ringrazia Letta: “Si è preso colpe non sue”

“Grazie a Letta per avere portato il Pd a questa giornata con tenacia, intelligenza politica e generosità, subendo mesi di attacchi, cattiverie e prendendosi colpe non sue“, scrive Dario Franceschini su Twitter.