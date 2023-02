Messina, Hyerace (Pd): “soddisfatti per la vittoria di Schlein”

StrettoWeb

“Siamo incredibilmente entusiasti per la vittoria di Elly Schlein e dell’inaspettato risultato ottenuto a Messina e in tutta la Provincia, frutto di un entusiasmo finalmente ritrovato che è cresciuto giorno dopo giorno”. E’ quanto scrive per il coordinamento del comitato “Parte da Noi”, Armando Hyerace. “Bisogna essere consapevoli che siamo solo all’inizio di una fase di profondo cambiamento che deve vedere impegnati non solo tutti coloro i quali hanno reso possibile questo straordinario risultato, ma anche chi, dentro e fuori dal PD, ha sostenuto altre candidature alla segreteria e che crede sia necessaria una profonda rigenerazione del partito”, rimarca.

“Pertanto, non possiamo che fare nostro l’appello della neo segretaria: “Le porte del Pd sono aperte, sono spalancate. Vi chiediamo di sostenere il cambiamento che vogliamo realizzare”, conclude.