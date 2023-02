Cosenza e Reggina vicine alla strage migranti di Cutro: la richiesta alla Lega per il derby di domani

StrettoWeb

La strage di migranti a Cutro ha scosso tutta l’Italia. Ancora più straziante, però, è il ricordo di chi ha visto la tragedia sotto i propri occhi, da vicino, o di chi continua a viverla adesso attraverso le immagini e il dolore. La Calabria ha bisogno di stringersi e non mancano e non mancheranno le iniziative di vicinanza. Una di queste potrebbe provenire dallo sport, in concomitanza proprio del derby calabrese di domani sera tra Cosenza e Reggina al “San Vito Marulla”. Secondo quanto verificato, infatti, c’è una richiesta congiunta presentata alla Lega per un momento di ricordo riguardo alla partita di domani. Si potrebbe pensare a un minuto di silenzio o al lutto al braccio delle due squadre, massime espressioni calcistiche della Regione ad oggi.