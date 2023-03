Cosenza-Reggina, le due iniziative dei club per ricordare la strage dei migranti di Cutro

StrettoWeb

Un derby calabrese, tra le due massime espressioni calcistiche della Regione, qualche giorno dopo una strage che ha avuto il culmine proprio in Calabria. Cosenza e Reggina si affronteranno questa sera al “San Vito-Marulla” ricordando la tragedia dei migranti di Cutro avvenuta qualche giorno fa. Come? Attraverso due iniziative.

La prima, come si legge sul sito del club rossoblu, riguarda l’incasso della sfida che sarà devoluto in favore dei minori superstiti della tragedia di Steccato di Cutro. La seconda, annunciata dal club amaranto, si riferisce al lutto al braccio con cui le due compagini giocheranno. Ieri, su StrettoWeb, avevamo anticipato la notizia relativa alla richiesta congiunta alla Lega per ricordare i migranti, o attraverso il lutto al braccio o attraverso il minuto di silenzio. Accolta la prima.