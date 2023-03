Cosenza-Reggina, le info per i tifosi amaranto che raggiungeranno lo stadio “San Vito-Marulla”

StrettoWeb

Manca sempre meno al derby calabrese di questa sera tra Cosenza e Reggina. Ad accompagnare la squadra amaranto, i 500 “fortunati” tifosi che hanno potuto acquistare in tempo i tagliandi, polverizzati in poche ore. Sul sito ufficiale, il club ha riportato il comunicato della società rossoblu relativamente alle info per raggiungere lo stadio.

“Si informano i sostenitori della Reggina in possesso del tagliando utile per assistere alla gara Cosenza-Reggina – si legge – che l’uscita utile della A2 è ‘Cosenza Nord’. L’arrivo dovrà avvenire entro le 18:30, da lì i sostenitori raggiungeranno lo stadio San Vito Gigi Marulla per i controlli di sicurezza in area limitrofa allo stadio. Si invitano i gruppi organizzati a viaggiare in convoglio al fine di rendere più speditive le formalità di controllo, si ribadisce l’obbligo tassativo di avere con sé il biglietto ed il documento di identità senza i quali non sarà possibile accedere all’impianto”.