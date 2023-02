Cosenza, piove sul bagnato in vista della Reggina: Finotto out, Viali trema e la Sud si arrabbia

StrettoWeb

Momento peggiore per affrontare un derby non poteva esserci, per il Cosenza. L’ultimo posto in classifica, una cinquina incassata in uno scontro diretto, un allenatore sulla graticola, un infortunio dietro l’altro, il ritiro e la contestazione della piazza che di certo non si fermerà domani sera, in vista del derby contro la Reggina. Ma proprio la Reggina, Inzaghi lo sa bene, dovrà stare fuori da tutto questo e rimanere concentrata. La gara è alla portata ma in B può succedere di tutto e il recente periodo amaranto lo dimostra. Intanto i cugini rossoblu non se la passano bene. Dopo i recenti infortuni di Zarate e Praszelik, è finito out anche Finotto, restringendo e di molto le scelte offensive di Viali, il quale ha a disposizione Nasti, Delic e Zilli.

Proprio Viali, però, starà in panchina con un po’ di pressione addosso. Dopo le 5 reti del Como la sua posizione è in discussione ma, anche per via dell’imminente derby, la società gli ha rinnovato la fiducia. L’impressione, però, è che domani sera il tecnico si giochi tutto. Nel frattempo, anche per via dei risultati negativi, prosegue e anzi si infiamma la contestazione della piazza (e soprattutto degli Ultras) verso la società e il suo massimo rappresentante, il Presidente Guarascio. Da ormai qualche gara interna il tifo organizzato non è più presente, scegliendo di disertare per protesta e piazzarsi fuori dallo stadio. Sarà così anche domani. Non è previsto il pubblico delle grandi occasioni, comunque non il pubblico di un derby Cosenza-Reggina. E la Curva Sud del Cosenza poco fa ha annunciato i motivi della decisione. Di seguito la nota integrale.

“Forse è il caso di ricordare che non abbiamo mai mollato, non abbiamo mai lasciato solo il Cosenza. Non lo abbiamo fatto dopo un fallimento, quando ci hanno propinato due Cosenza. Non lo abbiamo fatto nei campi di terra in luoghi sperduti. Non lo abbiamo fatto quando siamo ritornati di nuovo in serie D, quando pensavamo di aver superato l’inferno. Non lo abbiamo fatto quando perdevamo in improbabili stracittadine , e nemmeno in quel giorno di diluvio mentre giocavamo contro l’Akragras.

Non lo abbiamo fatto a Gradisca d’Isonzo ai confini nazionali, a Pomigliano, a Palermo contro la Fincantieri, a Vibo sconfitti nei playoff. Abbiamo vissuto il letame, ed abbiamo fatto nascere i fiori. Fiori che parlano di aggregazione, di amicizia, di aneddoti indelebili, di amici e fratelli che non ci sono più. Di passioni vere, senza interessi. Di amore per due colori e sacrifici continui per stare al fianco della nostra squadra del cuore”. “Conosciamo bene il valore della serie B. Sappiamo riconoscere anche noi la differenza qualitativa fra una categoria e l’altra. Amiamo anche noi il bel calcio. Sappiamo benissimo cosa vuol dire restare in B, anche e soprattutto per una provincia che emigra giornalmente e che si riabbraccia a festa nelle trasferte nordiche. E lo sappiamo bene, perché se non tocchi la sabbia dal fondo forse non apprezzi appieno quando sali in alto. Non permetteremo mai a giornalisti ed esponenti politici di dirci cosa sia giusto fare. Questa protesta ha messo a nudo il valore del calcio, che si svilisce e annulla quando manca il tifo e la passione. Non abbiamo costretto nessuno a disertare, e se lo stadio risulta vuoto è perché buona parte della città sa riconoscere negli ultrà l’amore disinteressato che dona la forza propulsiva e serve a spingere la squadra e il pallone in rete. I continui sold-out fuori casa da ultimi in classifica sono una vera e propria dimostrazione di amore”. “Abbiamo disertato per la nostra dignità, per pretendere rispetto e per marcare l’importanza che la componente umana ha. Abbiamo disertato per ribadire che il Cosenza non è una semplice azienda ma un’intera comunità che vuole sognare e divertirsi quando scende in campo la sua squadra. Continueremo a disertare nel derby con la Reggina anche per protestare contro gli atteggiamenti emersi nell’ultima partita in casa. Gli steward hanno minacciato di Daspo un tifoso reo di aver contestato il presidente. Oltre a questo non sono mancate nemmeno perquisizioni serrate da parte dei tutori dell’ordine. Tutto questo deve finire. Sappiamo noi quando è il momento di rientrare e in che modalità farlo. Domani presenzieremo davanti la Curva Sud. Invitiamo nuovamente tutto il popolo rossoblu a disertare e a continuare a seguirci nella protesta”.