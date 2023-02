Consigliere partecipa nudo ad una riunione: non si era accorto di avere la videocamera accesa

StrettoWeb

Una bizzarra avventura è accaduta ieri sera durante una riunione del consiglio di zona tra 9 consiglieri del Municipio 2 di Milano. Il soggetto coinvolto nell’imbarazzante episodio, come si legge su La Repubblica, è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Roccatagliata. Roccatagliata si è collegato alla riunione dalla sala relax di un centro benessere dove si trovava con la compagna, tutto semi normale se non fosse che il consigliere credendo di avere la videocamera chiusa, si è collegato per pochi secondi a petto nudo ed è stato però notato dagli altri partecipanti alla riunione.

Il video è diventato subito virale e il diretto interessato ha spiegato che “nel consiglio di zona della settimana scorsa mi ero fatto spiegare come funzionava il cellulare per accedere alle commissioni e ieri l’ho usato per la prima volta. Non mi sono accorto, purtroppo è colpa mia e l’ho fatto in buona fede, non mi sono accorto che il tasto per poter intervenire (il microfono,) era chiuso, quindi quello che dicevo non si sentiva, e invece il tasto della telecamera era aperto. Ero appena uscito dal centro benessere ed ero entrato in sala relax, pensando così di intervenire se ci fosse stato motivo. Ero sdraiato comodamente a rilassarmi con il mio accappatoio con la mia compagna, poi non mi ricordo tutto quello che ho fatto”.