Aveva celebrato la messa in mare a Crotone: svolta nelle indagini per Don Bernasconi

La sua decisione aveva fatto discutere, a tal punto che era stata aperta un’indagine. Ricordate Don Mattia Bernasconi, il 36enne viceparroco che il 24 luglio scorso aveva deciso di celebrare messa nelle acque della spiaggia Alfieri di Crotone? Ecco, ora per lui è arrivata l’archiviazione: non ci sarà alcun processo. Lo ha deciso il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Romina Rizzo, accogliendo la richiesta di archiviazione del procuratore della Repubblica Giuseppe Capoccia.

Luogo e modi di quell’episodio non erano andati giù alla Curia calabrese e all’arcivescovo di Milano. Si parlò di vilipendio, di offesa alla Religione. Probabilmente, invece, era stata soltanto una scelta alternativa, sicuramente forte, e che per questo aveva fatto il giro del web. Dopo il gesto, tramite il sito della parrocchia, erano arrivate immediatamente le scuse di Don Bernasconi, a dimostrazione della sua assoluta buona fede.