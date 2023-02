Allerta Meteo Calabria: caldo anomalo, ma attenzione ai temporali in arrivo

StrettoWeb

La Calabria sta vivendo un ultimo giorno di Febbraio dal clima cupo per la foschia e la polvere del Sahara proveniente dal nord Africa che oscurano il sole, ma anche di gran caldo anomalo con temperature eccezionalmente elevate rispetto alle medie del periodo in modo particolare nella fascia tirrenica della Regione, ma non solo. La colonnina di mercurio, infatti, ha raggiunto +21°C a Belvedere Marittimo, +20°C a Rizziconi, +19°C a Gioiosa Ionica e Mileto, +18°C a Vibo Valentia e Paola, +17°C a Reggio Calabria, Tropea e Lamezia Terme, +16°C a Catanzaro e Amantea.

Fa molto caldo anche nelle zone interne e in montagna, dove la neve copiosamente caduta tre settimane fa per il transito del ciclone Helios si è ormai sciolta completamente. Al momento abbiamo ben +11°C ai 1.310 metri di altitudine di Gambarie d’Aspromonte e ben +15°C agli 814 metri di altitudine di Serra San Bruno.

Allerta Meteo: maltempo in arrivo dalla tarda serata e nella notte

Nelle prossime ore, però, la situazione cambierà per l’arrivo del maltempo che arriverà in Calabria dalla Sicilia nella tarda serata, colpendo dapprima lo Stretto di Messina a cavallo della mezzanotte con forti temporali e locali grandinate. Nel corso della notte il maltempo si estenderà a tutto il resto della Regione, in risalita da sud/ovest verso nord/est. Le temperature si abbasseranno di qualche grado ma rimarranno elevate, tanto che pioverà anche in montagna: la quota neve si stabilizzerà intorno ai 1.500 metri, molto alta per il periodo.

